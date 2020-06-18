Минкомсвязь опубликовала график вывозных авиарейсов до 30 июня

Всего, по данным министерства, запланировано 30 рейсов. В частности, 19 июня состоятся рейсы из Бишкека в Якутск, из Франкфурта-на-Майне в Москву с промежуточной посадкой в Санкт-Петербурге, а также из Праги и Парижа в Москву. На 20 июня запланирован рейс Ош - Москва, Хошимин - Москва с посадкой в Екатеринбурге, и рейс из Ташкента в Казань. На следующий день, 21 июня, будут выполнены рейсы Бишкек - Москва, Кишинев - Москва и рейс Ташкент - Екатеринбург.

На 22 июня запланировано четыре рейса, среди которых рейс Пхукет - Новосибирск - Москва - Санкт-Петербург, Бангкок - Новосибирск - Москва - Санкт-Петербург, Ларнака - Москва, а также Душанбе - Новосибирск - Екатеринбург. График на 23 июня включает в себя рейс в Москву из Тегерана, один рейс в Санкт-Петербург из Ташкента с пересадкой в Москве, а также два рейса из Еревана в Калугу и Воронеж. Два рейса запланированы на 24 июня: Гонконг - Владивосток и Ереван - Ростов-на-Дону.

На 25 июня рейсов не запланировано. На следующий день, 26 июня, состоятся рейсы в Москву из Барселоны, Парижа и Лондона, а также рейс Бишкек - Санкт-Петербург. Вывозной рейс из Оша в Москву также запланирован на 27 июня, а 28 июня запланированы рейсы Бишкек - Москва и Нью-Йорк - Москва. 30 июня будут организованы рейсы из Каракаса, Кито и Сан-Хосе в Москву.