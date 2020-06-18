Эксперты ожидают сильнейшего за пять лет снижения ключевой ставки ЦБ

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Банк России на ближайшем заседании продолжит решительное смягчение денежно-кредитной политики, полагают опрошенные ТАСС эксперты. По их оценкам, ключевая ставка в эту пятницу будет снижена сразу на 100 б.п., до 4,5%. Такой широкий шаг регулятор сделает впервые с 2015 года.

Мировой экономике предстоит еще долгое восстановление после удара, нанесенного распространением коронавирусной инфекции. Более того, точный ущерб от пандемии по сей день не подсчитан. Для того, чтобы минимизировать потери от снижения активности компаний и домашних хозяйств из-за карантинных мер, регуляторы продолжают оказывать стимулирующее воздействие на экономику, в том числе переходя к мягкой денежно-кредитной политике. Российский Центробанк не стал исключением и, вдобавок к антикризисным пакетам, принятым правительством, ЦБ в апреле 2020 года снизил ключевую ставку сразу на 50 б.п., до 5,5% годовых.

Однако, по мнению экспертов, принятых мер для оживления экономической активности не достаточно и на предстоящем заседании регулятор не ограничится одним - двумя шагами, а будет выбирать между 50 б.п., 75 б.п. и 100 б.п., а, значит, будет действовать в диапазоне 4,5-5%. Тем не менее, большинство опрошенных ТАСС экспертов по итогам пятничного заседания ожидают снижения именно на 100 б.п., до 4,5%.

Экономика нуждается в активной поддержке

Преодоление негативных последствий коронавируса, вызвавших глубокий спад российской экономики, является сейчас главной задачей и правительства, и ЦБ, считают эксперты.

"Во II квартале 2020 года масштаб экономической просадки будет сравним с кризисом 2008-2009 годов. По прогнозам ЦБ, ВВП России во II квартале упадет на 8% и на 4-6% по итогам года", - отметил главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. "Снижение ключевой ставки позволит сделать деньги в экономике дешевле, что приведет к стимулированию инвестиционного и потребительского спроса. А в полную силу смягчение денежно-кредитной политики заработает после снятия карантинных ограничений", - добавил эксперт.

В пользу смягчения ДКП говорит и майское закрепление инфляции вблизи 3%. "По итогам мая темпы роста потребительских цен замедлились до уровня 3%. При таких вводных возвращение инфляции к таргету в 4% займет время. Поэтому пока у регулятора сохраняется обширное пространство для снижения ключевой ставки", - пояснил экономист "БКС Премьер" Антон Покатович. Кроме того, сжатый потребительский спрос, восстановление которого в летней перспективе будет иметь сдержанный формат, продолжит оказывать дезинфляционное давление. В пользу умеренности роста потребительских цен сейчас выступает и укрепление в сравнении с мартом - апрелем курса рубля, добавил эксперт.

То, что у Банка России есть значительное пространство для снижения ставки, несколько раз подчеркивала и глава регулятора Эльвира Набиуллина. Кроме того, на последнем выступлении в Государственной думе она высказалась в пользу более агрессивного снижения, добавил аналитик "Газпромбанк - Управление активами" Дмитрий Турмышев.

Сместили акцент в сторону снижения ставок и мировые регуляторы, отметил начальник Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. Он полагает, что реальные ставки в развитых странах будут оставаться отрицательными еще ближайшие несколько лет. В условиях пандемии агрессивно смягчают монетарную политику и ЦБ развивающихся стран. Так, ЦБ Бразилии в этом году снизил ключевую ставку на 150 б.п., ЦБ Мексики - на 175 б.п., ЦБ ЮАР - на 275 б.п., ЦБ Турции - на 375 б.п., добавил Кирилл Соколов.

Помимо прочего, снижение ключевой ставки до 4,5% на ближайшем заседании уже заложено в цены долговых инструментов, поэтому более короткий шаг может спровоцировать краткосрочную просадку цен в госбумагах, полагает портфельный управляющий "Сбербанк Управление Активами" Дмитрий Постоленко. "Снижение на 100 б. п. и комментарий о вероятном дальнейшем снижении может привести к росту стоимости долговых инструментов. В данном сценарии возрастет активность инвесторов на первичном долговом рынке. Снижение ставки лишь на 50 б. п. без намеков на дальнейшее снижение может привести к распродаже длинных ОФЗ", - пояснил эксперт.

В свою очередь аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин считает, что поддерживающих банковских мер, определенных только кредитной политикой, не достаточно. "Уровень просроченной задолженности, только по официальным данным ЦБ, составляет максимальные за 20 лет 7,5% и требует докапитализации и помощи заемщикам по крайней мере порядка 5% ВВП", - пояснил он.

До конца года ставка ЦБ может опуститься ниже 4%

Эксперты ожидают, что вне зависимости от принятого решения по ставке, в пятницу регулятор сообщит о вероятности дальнейшего смягчения ДКП. В частности, если инфляция закрепится ниже прогнозного диапазона ЦБ в 3,8-4,8%, потенциал снижения ключевой ставки может быть расширен до 4%, считает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

"Вероятность такого сценария постепенно увеличивается - инфляция движется ниже прогнозного тренда ЦБ, Минстрой рассматривает отказ от традиционной индексации тарифов ЖКХ с 1 июля, а неплохие прогнозы урожая создают предпосылки для выраженной сезонной дефляции на продовольствие в летние месяцы", - отметил эксперт.

В Deutsche Bank ожидают достижения ставки ЦБ отметки в 4% уже в июле этого года, а главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова полагает, что в случае второй волны пандемии или при восстановлении экономики медленнее ожиданий, ключевая ставка к концу года может снизиться вплоть до 3-3,5%. То, что предел снижения ключевой ставки в среднесрочной перспективе находится в диапазоне 3-4%, считает и главный экономист ING по РФ и СНГ Дмитрий Долгин.

Однако также существует вероятность, что в пятницу ЦБ может отметить некоторую стабилизацию в экономике и, напротив, дать относительно жесткий сигнал о том, что дальнейшего смягчения ставок не последует.

"Банк России задал нижнюю границу: реальные ставки вряд ли станут отрицательными. Кроме того, почти все данные, опубликованные с прошлого заседания, по нашим оценкам оказались более благоприятными, чем прошлые прогнозы ЦБ: инфляция замедляется быстрее, деловая активность снизилась менее значительно и восстанавливается более скорыми темпами", - пояснил старший аналитик "ВТБ Капитал" по России и СНГ Александр Исаков. "Для процентной политики эффекты этих данных противоположные: умеренный рост цен позволяет смягчать политику быстрее, но более благополучная ситуация на рынке труда и общий уровень деловой активности снимают некоторое давление в сторону снижения", - добавил эксперт.

В "Ренессанс Капитал" также полагают, что ставка на уровне 4,5% ознаменует окончание цикла смягчения и начала постепенной нормализации денежно-кредитной политики. "С учетом ожидаемого нами уже со второй половины этого года восстановления экономической активности, в том числе спроса, некоторого ослабления рубля (до 73,6 руб./долл. на конец года) и повышения инфляция (до 4,6% г/г на конец года) мы ожидаем постепенной нормализации денежно-кредитной политики с возвращением ключевой ставки к ее нейтральному уровню 6,0-6,5% в 2021 году", - пояснили экономисты по России и СНГ, ИК "Ренессанс Капитал" Софья Донец и Андрей Мелащенко.

Прогнозы

Сбербанк - 5%

Альфа-банк - 4,5-5%

Газпромбанк - 4,5%

"Уралсиб" - 4,5%

Промсвязьбанк - 4,5%

Совкомбанк - 4,75%

Росбанк - 5%

"Русский Стандарт" - 4,5%

Ing Bank - 4,5-5%

Deutsche Bank - 4,5%

"Сбербанк управление активами" - 4,5-5%

"Газпромбанк - Управление активами" - 4,5%

"ВТБ Капитал" - 4,5%

ИК "Велес Капитал" - 4,5%

ИК "Фридом Финанс" - 4,5%

ГК "Финам" - 4,5%

УК "Альфа-Капитал" - 5%

"Ренессанс Капитал" - 4,5%

BCS Global Markets - 5%

"БКС Премьер" - 4,5%

ИАЦ "Альпари" - 4,5%.