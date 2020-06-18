Ретейлеры попросили Верховный суд разъяснить нормы пересмотра аренды из-за пандемии

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российские непродовольственные ретейлеры обратились в Верховный суд с просьбой разъяснить вопросы регулирования договоров аренды на фоне пандемии. Соответствующее письмо ретейлеры, среди которых "Дримс ритейл" модельера Алены Ахмадуллиной, "Леонардо", "Модный континент" (бренд Incity), Inventive Retail Group, обувные сети "Эконика" и Tervolina, направили на имя председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева (копия обращения есть у ТАСС и газеты "Коммерсантъ", которая первой обратила на него внимание).

"Нижеподписавшиеся компании просят председателя Верховного суда рассмотреть дополнительные вопросы, которые уже сейчас не находят надлежащего правового разрешения и которые будут передаваться на рассмотрение всех арбитражных судов Российской Федерации", - говорится в письме.

О чем просят ретейлеры

Круг сложных вопросов, по которым, с точки зрения ретейлеров, требуются разъяснения, оказался довольно широким - они касаются как незаконного начисления арендной платы и удержания имущества, так и вопросов злоупотребления правами со стороны арендодателей.

Уже сейчас многие арендаторы столкнулись с ограничением доступа в арендуемые ранее помещения, при этом арендодатель препятствует вывозу имущества, отмечают ретейлеры. "При этом законодательство очень слабо регулирует вопросы оперативной реакции на такие незаконные действия со стороны арендодателей", - указывают они.

В частности, глава Baon Илья Ярошенко напоминает, что в апреле были приняты нормы о праве арендаторов на отсрочку и уменьшение арендной платы (части 1-3 статьи 19 Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ) и о праве на отказ от договора аренды в случае, если арендатор и арендодатель не смогут договориться об уменьшении арендной платы или ином изменении условий договора. Однако "просьбы арендаторов либо полностью игнорируются, либо арендодатели предлагают формальные незначительные послабления", подчеркивает Ярошенко.

Торговые сети также просят Верховный суд разъяснить, каким образом арендаторы могут защищать свои права, если арендодатель незаконно начислил плату за период, когда невозможно использовать помещение, и отказывает в прекращении обязательства с выплатой отступного, так как эта сумма была ранее зачтена в счет долга.

Кроме того, ретейлеры просят объяснить механизм дополнительных соглашений, поскольку большая часть арендодателей настаивает на включении формулировок, по которым арендатор отказывается от всех прав на прекращение договоров аренды, которые могут быть предоставлены арендатору вновь принимаемыми законами, разъяснениями и постановлениями.

Ретейлеры также хотят узнать, вправе ли арендатор отказаться от долгосрочного договора аренды, если из-за ограничений, наложенных властями, помещение магазина не могло использоваться для торговли, но при этом отсутствуют документальные подтверждения форс-мажора, хотя обстоятельства общеизвестны. Их также интересует, может ли арендатор, помимо расторжения договора, требовать отсрочки или снижения арендной платы за период неиспользования помещения.

"Цель и надежда при обращении именно в Верховный суд - получить разъяснения по верному пониманию в том числе и новелл законодательства, которые сейчас, ввиду применения судами, могут трактоваться и трактуются слишком широко и неоднозначно участниками арендных отношений, и тем самым осложняют взаимопонимание сторон и способность к досудебному урегулированию. Отсутствие единообразного толкования, в частности, по вопросам применения норм о расторжении договоров аренды вследствие невозможности их исполнения неминуемо приведет к перегруженности судебной системы массовыми исками по спорам между ретейлерами и ТРЦ", - считает начальник юридической службы хобби-гипермаркетов "Леонардо" Константин Пирожкин.