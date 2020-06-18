Назначен новый заместитель руководителя Росимущества

Еще около 200 тыс. человек вернулись на работу в Москве на этой неделе

По словам заммэра столицы Владимира Ефимова, город достаточно быстро возвращается к активной экономической жизни - деловая активность в Москве вернулась к докризисному уровню

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