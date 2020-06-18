Назначен новый заместитель руководителя Росимущества

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Советник руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Михаил Попов назначен девятым заместителем руководителя организации. Об этом говорится в распоряжении Правительства РФ.
"В агентстве будет координировать и контролировать деятельность управления правового обеспечения и судебной защиты", - прокомментировали журналистам в Росимуществе назначение Попова заместителем руководителя организации.
С июня 2020 года он работал на должности советника руководителя Росимущества. Ранее занимал должности юрисконсульта и директора по правовым вопросам в коммерческих организациях. С 2002 года по 2006 год преподавал на кафедре международного права и правоведения юридического факультета Ростовского государственного университета.