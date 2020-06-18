Эксперт: более половины крупных компаний в мире будут применять облачные сервисы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Вице-президент Сбербанка Евгений Колбин, возглавляющий компанию SberCloud, оценил уровень проникновения облачных технологий в инфраструктуру крупных мировых компаний в более чем 60% к концу 2020 года, при этом в России этот показатель пока остается на крайне низком уровне. Таким мнением он поделился с ТАСС в четверг.

Топ-менеджер привел прогноз, комментируя завершение первого этапа размещения ИТ-инфраструктуры компании Mediascope в облаке SberCloud. В рамках заключенного соглашения представители Mediascope будут использовать такие сервисы как облачное хранилище данных, виртуальные серверы, а также облачные сервисы баз данных и инструменты для работы с большими данными. Все они входят в состав линейки облачных сервисов SberCloud.Advanced.

"То, что один из лидеров российского рынка медиаисследований воспользовался облаком SberCloud, важно и для нас, и для российского облачного рынка в целом. С одной стороны, это показывает возможности и зрелость нашего нового облака SberCloud.Advanced, с другой - мы видим возрастающий интерес высокотехнологичных компаний к облачным PaaS-сервисам, начиная от виртуальных серверов, заканчивая сервисами для работы с Big Data. Мы ожидаем, что в мире к концу 2020 года более 60% ИТ-инфраструктуры крупных предприятий уже будут в "облаке". Пока общий уровень проникновения IaaS/PaaS в России остается низким - по различным оценкам, не более 4-6%", - сказал Колбин.

Необходимость в оптимизации ИТ-инфраструктуры Mediascope возникла в связи с созданием новой технологической платформы для работы с данными - Mediascope Data Platform. Компания получает, хранит и обрабатывает большие объемы данных: ежедневный объем входящего потока информации - более 2 терабайт. Это более 7 млрд записей о событиях в интернете, которые проходят через платформу, сообщили ТАСС в компании.

"В 2020 году мы запустили платформу для работы с большими данными - Mediascope Data Platform, с помощью которой сможем решать самые сложные аналитические задачи в медиаисследованиях. Обязательный элемент платформы - облачные вычисления. "Облака" помогают нам быстро увеличить объем обрабатываемых данных на платформе. У нас всегда должна быть такая возможность, поскольку мы постоянно добавляем в платформу новые дата-сеты", - сказал ТАСС директор по работе с большим данными Mediascope Василий Кузьмин.

Согласно прогнозам экспертов, объем данных во всем мире к 2025 году увеличится до 175 зеттабайт, что в пять раз больше, чем было в 2018 году. Аналитики считают это закономерным процессом, который напрямую связан с развитием таких индустрий, как интернет вещей, работа с большими данными, разработка систем искусственного интеллекта и внедрение мобильных сетей на основе 5G-технологий, а также ряда других направлений.