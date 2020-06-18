Регионы России получат почти 44 млрд рублей на досрочный ремонт дорог по нацпроекту

МОСКВА, 18 июня./ТАСС/. Российским регионам направят почти 44 млрд рублей на досрочный ремонт и строительство дорог и мостов в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом решении сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на своей официальной странице "ВКонтакте" после заседания правительства, на котором обсуждался этот вопрос.

"Сегодня приняли еще одно важное решение для регионов. Почти 44 млрд рублей получат 46 субъектов Федерации на дорожное строительство. Средства пойдут как на местные, так и на региональные дороги", - отметил вице-премьер.

При этом 44 млрд рублей - первая часть суммы, которую планируется направить в регионы, выполняющие "дорожный" нацпроект. Как ранее говорил Хуснуллин, в общей сложности господдержка на эти цели составит 100 млрд рублей.

В связи с увеличением финансирования премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу РФ уделить особое внимание контролю качества строительства дорог и целевому использованию выделяемых денег. По его словам, за счет дополнительных средств до конца года будут приведены в порядок более 480 километров дорог.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в 2016 году. В него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.