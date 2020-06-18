Внешнеторговые перевозки между Россией и Китаем по ЗабЖД в мае 2020 года выросли на 6,8%

ЧИТА, 18 июня. /ТАСС/. Внешнеторговые перевозки между Россией и Китаем по Забайкальской железной дороге (ЗабЖД, филиал ОАО "РЖД") через пункт международного пропуска Забайкальск в мае 2020 года выросли относительно уровня периода прошлого года на 6,8% и составили более 1,7 млн тонн, следует из сообщения магистрали.

Экспорт из РФ в КНР увеличился на 6,8% и составил более 1,5 млн тонн грузов. Основную долю составили лесные грузы (579 тыс. тонн), каменный уголь (337,5 тыс. тонн) и руда (262,7 тыс. тонн).

Объем импорта в РФ из КНР увеличился на 6,6% и составил 190,2 тыс. тонн, при этом основную его долю составили перевозки в контейнерах.

По итогам пяти месяцев через международный пункт Забайкальск перевезли 7,5 млн тонн внешнеторговых грузов (+3,3%).