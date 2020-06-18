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Пандемия коронавируса нового типа

Торги в Нью-Йорке открылись снижением индексов из-за опасений новых санитарных ограничений

В частности, индекс Dow Jones понизился до отметки 25 916,16

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи с открытием сессии в четверг понизились на фоне сообщений о росте числа случаев заражения коронавирусом в штатах Техас, Аризона и Северная Каролина.

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Промышленный индекс Dow Jones на открытии понизился на 203,45 пункта (-0,78%), до отметки 25 916,16. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, опустился на 16,95 пункта (-0,54%) и оказался на отметке 3 096,54. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 18,69 пункта (-0,19%), до 9 891,84.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $38,04 за баррель.

Комментируя начало биржевой сессии, газета The Wall Street Journal отметила, что рост числа случаев заражения коронавирусом в десятке штатов породил опасения по поводу того, что ослабленные ранее санитарные ограничения на деятельность компаний могут быть вновь введены.

"В США все еще продолжается первая волна коронавируса и нет уверенности в том, остановлена ли эта волна, - привела газета мнение руководителя департамента исследований рынка банка MUFG Клиффа Тэна. - Если властям не удастся эффективно взять ситуацию под контроль, то это приведет к очень серьезным потрясениям".

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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