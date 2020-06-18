РЖД расширили географию скидок на перевозку грузов на время ремонта моста под Мурманском

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. РЖД расширили действие скидок на экспортные перевозки железорудного сырья и удобрений, до обрушения моста через реку Кола следовавших в порт Мурманск, по альтернативным направлениям. Об этом говорится в сообщении РЖД.

Скидка 25% будет действовать, пока не восстановят железнодорожное сообщение с портом. Теперь у скидки расширяется география - она распространяется на экспортные перевозки железорудного концентрата со станции Ковдор Октябрьской железной дороги не только на станцию Скангали, но и на станцию Лужская.

Аналогичная скидка на экспортные перевозки апатитового концентрата со станции Титан Октябрьской железной дороги теперь доступна не только на маршрутах до станций Скангали и Завережье, но и до станции Ивангород-Нарвский, а также на маршруте Ковдор - Скангали.

Специальные тарифы не потребуют закрепления объемов перевозок гарантийными обязательствами.

Ранее при проведении ремонтных работ обрушился железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском, где из-за паводка была смещена и деформирована одна из опор. В результате железнодорожное сообщение с Мурманском было прервано. РЖД ввели запрет на погрузку в составы, которые должны направляться в Мурманский транспортный узел. Пассажирские поезда ходят до станции Выходной, а до Мурманска пассажиров доставляют автобусами. В обратном направлении также организована доставка пассажиров.

Восстановление моста планируется завершить к октябрю, это позволит возобновить железнодорожное сообщение в полном объеме, сообщал журналистам гендиректор РЖД Олег Белозеров.