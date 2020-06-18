Индексы в Нью-Йорке менялись разнонаправленно на фоне данных о пандемии и безработице

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Ключевые индексы на фондовой бирже Нью-Йорка к завершению торгов в четверг менялись разнонаправленно. Как отметила в связи с этим газета The Wall Street Journal, колебания на рынке были связаны с тем, что инвесторы оценивали сразу несколько факторов: как возможные последствия роста числа случаев заражения коронавирусом в ряде штатов, так и указания на то, что ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется.

Как следует из информации на сайте торговой площадки, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones упал на 28,90 пункта (минус 0,11%) - до отметки 26 090,71. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 2,84 пункта (плюс 0,09%) и оказался на отметке 3 116,33. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 35,43 пункта (плюс 0,36%) - до 9 945,97.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $38,84 за баррель.

"Совершенно очевидно, что участники рынка испытывают неуверенность, - привела газета The Wall Street Journal мнение руководителя департамента управления частными инвестициями банка UBS Джули Фокс. - Как представляется, сейчас участники рынка пытаются принимать решения, исходя из того, какие долгосрочные цели они перед собой ставят".