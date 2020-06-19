Проекты ТОР привлекут в Еврейскую АО более 17 млрд рублей к 2025 году

ТАСС, 19 июня. Резиденты территории опережающего развития "Амуро-Хинганская" в Еврейской автономной области реализуют проекты на сумму более 17 млрд рублей в ближайшие четыре года. Об этом сообщило управление по внутренней политике облправительства в пятницу по итогам заседание наблюдательного совета ТОР.

"Члены наблюдательного совета утвердили показатели развития ТОР "Амуро-Хинганской" на ближайшую перспективу. К 2025 году планируется увеличить количество резидентов до 16 с привлечением инвестиций более 17 млрд рублей и созданием свыше 1 000 рабочих мест", - говорится в распространенном релизе.

В этом году границы ТОР "Амуро-Хинганская" планируется расширить под три новых проекта по добыче оловянной руды, производству кондитерских изделий и высокотехнологичной лесопереработке. Общий объем инвестиций по ним оценивается в 1,9 млрд рублей, будет создано более 500 рабочих мест. Пакет документов для расширения ТОР регион готовит совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока.

"Для нас очень важно динамичное развитие территории, поэтому сейчас мы максимально активизируем работу по привлечению инвесторов, - приводятся в сообщении слова главы ЕАО Ростислава Гольдштейна. - Для этого у нас выстроена очень четкая система их сопровождения. Каждому оказывается особое внимание и поддержка. Территория не очень большая и мы имеем все возможности по созданию максимально комфортных условий для бизнеса".

Как сообщала ТАСС и.о. зампредседателя облправительства Галина Соколова, границы ТОР необходимо расширить, поскольку проекты инвесторами планируется реализовать за пределами существующих площадок. Проект отработки хвостохранилища горно-обогатительного комбината Хинганского месторождения олова и разработки двух новых месторождений олова компанией "Ресурсы Малого Хингана" - один из таких.

ТОР "Амуро-Хинганская" - единственная на территории ЕАО, создана в 2016 году. Ее резиденты заявили проекты на сумму 13,6 млрд рублей, по данным на март 2020 года, пока вложено 1,8 млрд рублей.