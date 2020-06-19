Bloomberg: суд во Франции обязал российского бизнесмена Малкина выплатить $1,7 млн налогов

ТАСС, 19 июня. Французский суд постановил, что российский бизнесмен Виталий Малкин должен выплатить $1,7 млн налогов за шале на горнолыжном курорте Куршевель, стоимость которого оценивается в $35 млн. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, Малкин пытался избежать налогообложения, зарегистрировав жилье на фирму в Люксембурге. Как отмечает агентство, в январе по подобному делу миллиардера Искандера Махмудова обязали выплатить €1,56 млн налогов за недвижимость на Лазурном берегу.

67-летний Малкин в 90-х годах стал одним из сооснователей банка "Российский кредит". В 2004 году стал членом Совета Федерации от правительства Республики Бурятия и занимал этот пост до 2013 года.