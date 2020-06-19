Грузовое движение по ж/д части Крымского моста планируется запустить в начале июля

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Грузовое движение по железнодорожной части Крымского моста, скорее всего, начнется в начале июля, сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Думаю, в начале июля. Тем более что вчера в Крыму, как вы знаете, надеюсь, ни одного случая заболевания не зафиксировано", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что полноценное грузовое движение по Крымскому мосту будет открыто с 1 июля.

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года. 23 декабря 2019 года президент РФ принял участие в открытии железнодорожной части транспортного перехода между Керчью и Таманью, по которому регулярно курсируют пассажирские поезда.