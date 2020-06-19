Банк России понизил ключевую ставку до 4,5%. Это исторический минимум

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Банк России впервые с 2015 года понизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт (п. п.) - до 4,5% годовых на фоне более сильного, чем ожидалось воздействия дезинфляционных факторов, следует из сообщения регулятора по итогам заседания совета директоров.
"Совет директоров Банка России 19 июня 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 4,50% годовых. Дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в РФ и в мире. Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано", - отмечает регулятор.
Банк России сохранил прогноз по динамике ВВП РФ, показатель в 2020 г. может снизиться на 4%-6%, а в 2021-2022 гг. продолжится восстановительный рост российской экономики. "Поддержку российской экономике оказывают дополнительные меры правительства и Банка России по смягчению экономических последствий пандемии коронавируса", - указано в сообщении.
При этом сокращение ВВП во втором квартале может быть более существенным, чем ожидалось ранее, но поэтапное снятие ограничительных мер в мае - июне способствует постепенному восстановлению ориентированных на потребление секторов.
ЦБ также указывает, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом, будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях.
По итогам сегодняшнего совета директоров по состоянию на 13:50 мск Банк России не обновил макроэкономический прогноз.
Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 июля.