Банк России понизил ключевую ставку до 4,5%. Это исторический минимум

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Банк России впервые с 2015 года понизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт (п. п.) - до 4,5% годовых на фоне более сильного, чем ожидалось воздействия дезинфляционных факторов, следует из сообщения регулятора по итогам заседания совета директоров.

Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

"Совет директоров Банка России 19 июня 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 4,50% годовых. Дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в РФ и в мире. Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано", - отмечает регулятор.

Банк России сохранил прогноз по динамике ВВП РФ, показатель в 2020 г. может снизиться на 4%-6%, а в 2021-2022 гг. продолжится восстановительный рост российской экономики. "Поддержку российской экономике оказывают дополнительные меры правительства и Банка России по смягчению экономических последствий пандемии коронавируса", - указано в сообщении.

При этом сокращение ВВП во втором квартале может быть более существенным, чем ожидалось ранее, но поэтапное снятие ограничительных мер в мае - июне способствует постепенному восстановлению ориентированных на потребление секторов.

ЦБ также указывает, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом, будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях.

По итогам сегодняшнего совета директоров по состоянию на 13:50 мск Банк России не обновил макроэкономический прогноз.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 июля.