РЖД сначала снимут ограничения на погрузку в направлении Мурманска всех грузов, кроме угля

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. РЖД в ближайшее время откроют движение поездов по новому обходному маршруту в направлении Мурманска, в первую очередь снимут ограничения на отправку всех видов грузов, кроме угля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Движение поездов в направлении Мурманска по новому обходному маршруту будет открыто в ближайшее время. ОАО "РЖД" был разработан новый график движения, в том числе план подвода к порту грузовых поездов, задержанных в пути. С учетом большого количества среди них составов с углем (порядка 100 поездов) и возможностями порта по выгрузке в первую очередь снимаются ограничения на погрузку остальных грузов", - сказал представитель РЖД.

Отправка угля в направлении Мурманска возобновится ориентировочно через трое суток после открытия движения или ранее - при сокращении количества грузовых поездов на подходах к порту и нормализации обстановки, добавили в компании.

Ранее при проведении ремонтных работ обрушился железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском, где из-за паводка была смещена и деформирована одна из опор. В результате железнодорожное сообщение с Мурманском было прервано. РЖД ввели запрет на погрузку в составы, которые должны направляться в Мурманский транспортный узел. Пассажирские поезда ходят до станции Выходной, а до Мурманска пассажиров доставляют автобусами. В обратном направлении также организована доставка пассажиров.

Восстановление моста планируется завершить к октябрю, это позволит возобновить железнодорожное сообщение в полном объеме, сообщил журналистам ранее гендиректор РЖД Олег Белозеров.