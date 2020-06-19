Ростехнадзор планирует завершить проверку компаний в Арктике к 24 июля

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Ростехнадзор постарается завершить проверку объектов хранения нефти и нефтепродуктов компаний, которые работают в Арктике, к 24 июля. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Ферапонтов на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае.

"Мы совместно с Росприроднадзором и МЧС, и вместе с коллегами из вертикально-интегрированных компаний, которые работают в Арктической зоне, договорились, что мы начинаем совместную работу по проверке объектов, которые предназначены для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Постараемся завершить работу по 426 опасным производственным объектам к 24 июля", - сказал он.

При этом проверка объектов хранения нефти и нефтепродуктов в Арктике начнется одновременно для всех компаний, сообщили ТАСС в ведомстве.

"Первый этап предполагает сбор информации с использованием служб производственного контроля предприятий. Поэтому проверка начнется одновременно для всех [компаний]", - сообщили в Ростехнадзоре.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Росприродназору и Ростехнадзору к 22 июня представить список компаний в Арктике, которые будут подлежать проверке на предмет риска возможных аварий, говорится в поручении (документ есть в распоряжении ТАСС, его подлинность подтвердил представитель Абрамченко).

В свою очередь Ростехнадзор предлагал провести совещание с компаниями, осуществляющими хранение и транспортировку нефтепродуктов в Арктике, отмечалось в письме.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов. Они попали на 180 тыс. кв. м грунта, а также в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.