МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопльная служба России (ФАС) уличила "Мираторг" в некорректном сравнении с конкурентами и нарушении закона "О рекламе". Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Московское управление ФАС России признало ООО "ТК "Мираторг" нарушившим требования федерального закона "О рекламе" при распространении собственной рекламы на принадлежащем обществу транспортном средстве", - отмечается в сообщении.

Столичное антимонопольное ведомство установило, что в ноябре 2019 года "Мираторг" размещал свою рекламу на кузове автомобиля с указанием на свой статус: "Производитель свинины №1 в России". При этом критерии сравнения и объективное подтверждение используемого утверждения в рекламе отсутствовали. "Это приводит к невозможности потребителей объективно воспринимать информацию и может ввести их в заблуждение относительно преимуществ компании "Мираторг" перед иными производителями мяса", - подчеркнули в ФАС.

Таким образом, ведомство установило в действиях "Мираторг" нарушение федерального закона "О рекламе" и выдало обществу предписание о прекращении распространения указанной рекламы в десятидневный срок со дня его получения. По факту выявленного нарушения компании грозит административная ответственность в виде штрафа в размере до 500 тыс. руб., установленная Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Холдинг "Мираторг", основанный в 1995 году, является одним из крупнейших производителей свинины и говядины и поставщиком мяса на российском рынке. Компания осуществляет деятельность в 19 регионах.