Биржевые индексы в Нью-Йорке открылись ростом

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи с открытием сессии в пятницу продемонстрировали позитивную динамику. Как отметила в этой связи газета The Wall Street Journal, на настроения участников рынка влияет, в частности, то, что власти штатов Техас, Аризона и Северная Каролина, где выросло число случаев заражения коронавирусом, не вводят повторно санитарных ограничений, обременительных для бизнеса.

Промышленный индекс Dow Jones на открытии вырос на 332,55 пункта (+1,28%) - до отметки 26 412,65. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 35,50 пункта (+1,14%) и оказался на отметке 3 150,84. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 96,37 пункта (+0,97%) - до 10 039,42.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $40,23 за баррель. Как отметила телекомпания Fox News, "рост цен на нефть свидетельствует о том, что процесс восстановления экономики набирает темпы".

"Опасения по поводу того, что вторая волна инфекции может привести к повторному введению санитарных ограничений, стали причиной резкого снижения биржевых индексов на прошлой неделе, - отметила газета The Wall Street Journal. - Однако в последние дни эти опасения улеглись, поскольку участники рынка основывают свои действия на новых статистических данных, указывающих на то, что экономика США постепенно восстанавливается, объем розничной торговли растет, а ситуация на рынке труда стабилизируется". "Те явления, которые наблюдались в марте - паника и сброс активов - уже в прошлом, - привела газета мнение старшего экономиста компании Capital Economics Джонаса Голтермана. - Сейчас ситуация на рынках чуть ближе к норме, однако она все еще неустойчива".