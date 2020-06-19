Трутнев поручил разработать новые меры поддержки бизнеса на Дальнем Востоке

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил подготовить предложения по дальнейшему улучшению условий для бизнеса на Дальнем Востоке. Это должно сохранить привлекательность округа для инвесторов на фоне общих льгот, вводимых общенациональным планом восстановления экономики, сообщает в пятницу пресс-служба аппарата полпреда.

"При разработке системы развития для ДФО мы старались, чтобы все режимы на Дальнем Востоке были более привлекательными для инвестора, чем в целом по стране. С учетом реализации национального плана восстановления экономики условия для привлечения инвестиций в значительной степени выравниваются. Ряд мер, который уже действует в ДФО, вводится на территории РФ в целом, а некоторые меры идут с перехлестом по отношению к существующим нормам, превышая их. Это дает предпосылку для следующего шага. Мы с вами вместе должны подготовить предложения по дополнительным мерам по развитию Дальнего Востока", - приводят в пресс-службе слова Трутнева.

По его словам, нужно найти решения, как улучшить условия для инвесторов на Дальнем Востоке по разным направлениям. Например, необходимо рассмотреть вопросы по снижению административных барьеров, сокращению и упрощению процедур, предоставлению дополнительных налоговых преференций, созданию и внедрению новых мер поддержки. "Такие предложения должны быть сформированы в кратчайшее время. Жду от вас предложений. От этого зависит то, как эффективно будут в дальнейшем развиваться субъекты", - подчеркнул вице-премьер.

При этом Трутнев напомнил, что на Дальнем Востоке реализуется более 2,4 тыс. инвестиционных проектов, которые получают меры государственной поддержки. К данному моменту инвесторами вложено в развитие округа 1,2 трлн рублей. "Если все заключенные соглашения будут реализованы, то объем инвестиций по ним составит более 4,3 трлн рублей. В рамках проектов уже создано более 51 тыс. рабочих мест, запущено 325 предприятий", - сказал Трутнев.

Мишустин 2 июня представил Путину общенациональный план восстановления экономики. Президент предложил взять этот документ за основу и доработать в ближайшие недели, чтобы с начала июля приступить к его активной реализации. Позже Мишустин поручил Минэкономразвития до 19 июня доработать документ.