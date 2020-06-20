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Пандемия коронавируса нового типа

CNBC: Tesla из-за пандемии заморозила выплаты премиальных своим сотрудникам

Руководитель кадрового отдела компании Валери Каперс Уоркмен объяснила это решение обеспечением "процветания Tesla после пандемии"

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Американская компания Tesla откладывает выплату своим сотрудникам вознаграждения за примерный труд в связи с последствиями пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNBC со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо руководителя кадрового отдела компании Валери Каперс Уоркмен.

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"Ввиду экономических последствий COVID-19 для нашего предприятия и практически любого бизнеса в мире все уведомления о начислении вознаграждений, которые вы получали в предыдущие месяцы, не будут выполняться, так как мы заменяем предыдущий цикл таких начислений новым циклом, начинающимся в июле", - цитирует телеканал письмо Уоркмен. Она объяснила это решение обеспечением "процветания Tesla после пандемии".

Общая численность персонала компании предпринимателя Илона Маска, согласно последнему уведомлению Комиссии по ценным бумагам и биржам США, составляет 48 тыс. человек. Маск 9 мая написал в Twitter, что может перенести головной офис или производственные мощности Tesla из Калифорнии в другие американские штаты, к примеру в Техас или Неваду. Предприниматель неоднократно заявлял, что санитарные меры, введенные в Калифорнии из-за распространения нового коронавируса, являются слишком жесткими, оказывают крайне негативное влияние на бизнес и не позволяют в полной мере возобновить работу Tesla.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

Теги
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