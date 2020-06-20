В Испании изучат сточные воды и зоны для купания на наличие коронавируса

МАДРИД, 20 июня. /ТАСС/. Правительство Испании поручило провести анализ сточных вод и воды в зонах для купания на наличие нового коронавируса. Об этом сообщила в субботу газета El Pais.

По ее информации, министерство экологического перехода поручило предприятию Tragsa провести срочный анализ. "Для изучения возможных воздействий вируса на эти воды были отобраны зоны для купания с большим числом потенциальных пользователей, - уточнили в ведомстве. - Чтобы гарантировать возвращение к новой нормальной жизни, важно начать эти работы как можно скорее". Так, власти считают необходимым провести "анализ использования регенерированной вод в муниципалитетах с недостаточной очисткой [воды] или на участках рек, озер или водохранилищ, которые могут быть использованы для купания".

С начала распространения инфекции в королевстве выявлены более 245 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 28,3 тыс. пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершится 21 июня.