Песков: "Северный поток - 2" может внести вклад в укрепление энергобезопасности Европы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Россия выражает надежду, что проект газопровода "Северный поток-2" будет завершен и в дальнейшем будет способствовать укреплению энергетической безопасности европейского континента. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Большая игра" на Первом канале .

"Безусловно, мы надеемся на то, что проект будет финализирован, и что этот проект в конечном итоге внесет свой вклад в дело укрепления энергетической безопасности европейского континента", - сказал он.

Песков отметил, что американская сторона в ситуации с газопроводом ведет себя не как добросовестный конкурент.

"Все, что происходит вокруг "Северного потока-2", очень красноречиво это все подтверждает", - подчеркнул он, назвав посягательства США на этот проект незаконными.