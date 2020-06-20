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Песков: "Северный поток - 2" может внести вклад в укрепление энергобезопасности Европы

При этом представитель Кремля отметил, что американская сторона в ситуации с газопроводом ведет себя не как добросовестный конкурент

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Россия выражает надежду, что проект газопровода "Северный поток-2" будет завершен и в дальнейшем будет способствовать укреплению энергетической безопасности европейского континента. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Большая игра" на Первом канале.

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"Безусловно, мы надеемся на то, что проект будет финализирован, и что этот проект в конечном итоге внесет свой вклад в дело укрепления энергетической безопасности европейского континента", - сказал он.

Песков отметил, что американская сторона в ситуации с газопроводом ведет себя не как добросовестный конкурент.

"Все, что происходит вокруг "Северного потока-2", очень красноречиво это все подтверждает", - подчеркнул он, назвав посягательства США на этот проект незаконными.

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