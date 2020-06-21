Мишустин увеличил субсидии на затраты по переводу транспорта на газ

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов бизнеса и граждан по переводу автомобилей с бензина на газ. Текст постановления опубликован в воскресенье на сайте кабмина.

"Если владельцем транспортного средства, переоборудованного на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива (в том числе на основании договора лизинга), является физическое лицо или юридическое лицо - субъект малого или среднего предпринимательства, в 2020 году максимальный размер субсидии, указанный в таблице, умножается на коэффициент 2", - говорится в документе.

В пояснительной записке указывается, что новый документ вносит изменения в одно из существующих приложений к государственной программе "Развитие энергетики", которое определяет правила предоставления субсидий гражданам и предприятиям на переоборудование транспорта для обеспечения возможности работы на газе. Госпрограмма предусматривает увеличение потребления природного газа в качестве топлива до 2,7 млрд кубометров по итогам 2024 года.

Принятое решение предполагает, что нормативы субсидирования в текущем году возрастут с 30% до 60% от общей стоимости работ, то есть в два раза. Подразумевается, что новый порядок активизирует перевод транспортных средств с бензина на газ и обеспечит спрос на газовое топливо со стороны россиян.