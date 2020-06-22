В СП сообщили, что Минкавказ использовал средства по назначению

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа в 2019 году использовало полученные из федерального бюджета средства целевым образом, однако доходы от деятельности ведомства составили лишь 11% от ожидаемого. Как следует из опубликованного в понедельник отчета Счетной палаты, реализация госпрограммы по развитию Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по итогам анализа исполнения бюджета оказалась недостаточно эффективной.

"В Минкавказе основные нарушения и системные недостатки связаны с реализацией госпрограммы развития СКФО, исполнением федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) и предоставлением субсидий регионам СКФО на софинансирование имущественных взносов в региональные корпорации развития", - говорится в пояснительной записке к отчету.

Как следует из документа, в 2019 году Минкавказ РФ получил из федерального бюджета ассигнования на общую сумму более 27 млрд рублей, при этом исполнение составило порядка 26,8 млрд рублей, однако, подчеркнули в Счетной палате, расходы велись ведомством неравномерно. "Кассовые расходы в течение финансового года осуществлялись неравномерно и в IV квартале 2019 года составили 12 млрд 100 млн 580,9 тыс. рублей, или 43% фактического объема за год, что говорит о недостаточном качестве планирования Минкавказом России бюджетных расходов", - подчеркнули в ведомстве.

Как отметили в Счетной палате, по итогам 2019 года доходы в федеральный бюджет от деятельности Минкавказа должны были превысить 204,3 млн рублей, однако фактически составили 24 млн рублей, или 11,7% прогнозных значений, что "может свидетельствовать о недостаточности мер, принимаемых Минкавказом для обеспечения поступления доходов в бюджет". "По сравнению с 2018 годом поступления доходов в федеральный бюджет уменьшились в 25,4 раза, а по сравнению с 2017 годом - в два раза. Указанное объясняется тем, что доходы федерального бюджета, администрируемые Минкавказом России, не являются регулярными платежами и трудно прогнозируются", - говорится в документе.

В Счетной палате также посчитали, что по сравнению с началом 2019 года в 2020 году увеличился объем дебиторской и кредиторской задолженности Минкавказа. Так, по состоянию на 1 января 2020 года общий объем дебиторской задолженности составил почти 3 млрд рублей и по сравнению с началом 2019 года увеличился на 20,9%, в то время как кредиторская задолженность на 1 января 2020 года составила 10 млн 115,0 тыс. рублей и по сравнению с началом 2019 года увеличилась в 4,9 раза.

Неэффективность реализации госпрограммы

Согласно отчету, на реализацию госпрограммы по развитию Северного Кавказа министерству было предусмотрено более 15 млрд рублей, однако большая часть целевых показателей оказалась не достигнутой. "Проверка показала, что Минкавказ не выполнил на должном уровне полномочия ответственного исполнителя госпрограммы развития СКФО. При высоком уровне кассового исполнения расходов (97%), почти половина (49%) показателей госпрограммы остались не достигнуты", - говорится в пояснении.

По мнению Счетной палаты, 11% госпрограммы "не обладают характеристиками общественной значимости для достижения результата основного мероприятия, возможностью однозначной оценки достижения и документального подтверждения результата". В частности, в 2019 году при 100% исполнении по расходам зафиксирован крайне низкий уровень исполнения показателей по подпрограмме "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016 - 2025 годы". Также нулевой уровень исполнения показателей при достаточно высоком уровне исполнения - 98,8% - сложился по подпрограмме "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы", добавили в контрольном ведомстве.

В частности, не достигнуты плановые значения показателей, характеризующих объем инвестиций, уровень безработицы, количество созданных рабочих мест, в том числе высокопроизводительных рабочих мест. "В целом реализация госпрограммы в 2019 году оценивается как недостаточно эффективная, а механизмы управления рисками и меры по их минимизации оцениваются как недостаточно действенные", - приводятся в сообщении слова аудитора Счетной палаты Светланы Орловой.

Подчеркивается, что аналогичный недостаток Счетная палата отмечала и по итогам проверок исполнения бюджета Минкавказа за предыдущие годы, а систематическое неисполнение показателей госпрограммы ведет к рискам недостижения их значений и в плановом периоде 2020 - 2022 годов, уверены в контрольном ведомстве.

В части предоставления субсидий субъектам СКФО установлено, что министерство заключало соглашения с регионами и перечисляло средства субсидий без соблюдения обязательств по осуществлению отбора инвестпроектов, установлению предельного объема финансирования в отношении каждого инвестпроекта и формированию графика выполнения мероприятий по реализации инвестиционных проектов.

Институты развития не достигли целей

В пояснении к отчету говорится, что Счетная палата неоднократно отмечала, что результаты деятельности институтов развития, финансируемых в рамках госпрограммы, не позволили ускорить развитие регионов и достичь структурных изменений в экономике СКФО.

Так, из полученных в 2016 - 2019 гг. средств федерального бюджета в сумме 12,4 млрд рублей АО "Корпорация развития Северного Кавказа" направлено на реализацию инвестпроектов только 3,4 млрд рублей, а 9 млрд рублей не использовано. "Учитывая, что конечной целью предоставления средств является реализация инвестпроектов в СКФО, деятельность Корпорации как института развития можно признать неэффективной", - пояснили в Счетной палате.

Президент России Владимир Путин 21 января упразднил Министерство РФ по делам Северного Кавказа. Правопреемником Минкавказа было назначено Минэкономразвития. Министерство РФ по делам Северного Кавказа будет окончательно ликвидировано до 30 июня 2020 года.