В "Нафтогазе" считают, что иск депутатов Рады может сорвать транзит газа из России

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. "Газпром" может потребовать разрыва или пересмотра договора на транзит российского газа в случае, если Конституционный суд Украины признает неконституционным выделение оператора газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза". Об этом заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

"После этого [возможного признания выделения ГТС незаконным], скорее всего, Секретариат энергетического сообщества скажет нам, что мы не выполнили свои обязательства, и заберет у оператора ГТС сертификацию. Затем мы получим письмо от "Газпрома" с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор", - заявил Коболев в интервью агентству LIGA.net, которое опубликовано в понедельник.

Недавно 47 депутатов Верховной рады, среди которых лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, обратились в Конституционный суд с просьбой признать несоответствующим конституции анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины", в результате которого газотранспортная система (ГТС) была выделена в отдельную компанию "Оператор ГТС Украины". Депутаты считают, что, приняв изменения в законодательство, которые были необходимы для проведения анбандлинга "Нафтогаза", Верховная рада превысила свои полномочия, поскольку в результате этого Кабинет министров был отстранен от управления оператором ГТС.

Анбандлинг "Нафтогаза" и процесс выделения в отдельную структуру газотранспортной системы Украины были завершены 1 января этого года. В результате ГТС перешла из управления "Нафтогазом" в управление ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ). Украинская ГТС стала независимой компанией, сертифицированной по европейским стандартам. Как подчеркивали руководители "Нафтогаза", это позволило подписать контракт с "Газпромом" на транзит газа по европейским правилам. Акционером ОГТСУ является АО "Магистральные газопроводы Украины", 100% которого владеет Министерство финансов.

30 декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину дальше в Европу, в том числе транзитный контракт на пять лет. Согласно договору, "Газпром" гарантирует прокачку 65 млрд куб м газа в первый год и по 40 млрд куб м в 2021-2024 годах.