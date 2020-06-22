Полиция Новой Зеландии арестовала активы компании, принадлежащей россиянину Виннику

СИДНЕЙ, 22 июня. /ТАСС/. Новозеландская полиция арестовала активы компании Canton Business Corporation, принадлежащей россиянину Александру Виннику, который обвиняется в США в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой. Как сообщил в понедельник глава ведомства Эндрю Костер, общий объем заблокированных средств составляет 140 млн новозеландских долларов ($90,1 млн).

"Новозеландская полиция в тесном сотрудничестве с Налоговой службой Соединенных Штатов работала над пресечением этого серьезного правонарушения. Изъятые активы, вероятно, являются прибылью, полученной [Canton Business Corporation] в результате организованной преступной деятельности", - указано в заявлении главы ведомства. Также сообщается, что по окончании расследования полиция страны намерена обратиться в Верховный суд Новой Зеландии с иском об окончательной конфискации заблокированных средств.

По данным новозеландских правоохранительных органов, основанная Винником Canton Business Corporation была связана с подконтрольной ему онлайн-биржей BTC-e, которая осуществляла обмен биткойнов и других криптовалют на доллары, рубли и евро. В полиции убеждены, что "не имея механизмов контроля, биржа способствовала легализации доходов, полученных в результате преступных действий, включая киберпреступления, кражи, мошенничество, коррупцию и наркобизнес". "С учетом глобальных масштабов правонарушения, велик риск, что новозеландские компании также окажутся непреднамеренно вовлечены в это дело, но Новая Зеландия не станет местом, где можно скрывать доходы, полученные преступным путем", - подчеркнул Костер.

Александр Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. 19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. Защита обжаловала это решение в Госсовете, но суд его подтвердил. Сам Винник обвинения, выдвинутые Вашингтоном и Парижем, отверг и выразил согласие на экстрадицию на родину.

23 января Винник был экстрадирован во Францию, где его подозревают в краже личных данных и вымогательстве. 28 января суд в Париже принял решение оставить Винника под стражей. 17 февраля парижский суд, рассматривая апелляцию защиты, вновь постановил оставить россиянина под стражей. 12 мая суд Парижа отказался освободить Винника из-под стражи по медицинским показаниям. Защита просила освободить его во Франции под судебный контроль или перевести его под домашний арест в связи пандемией коронавируса и небезопасностью нахождения в тюрьме.