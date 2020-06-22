Президент Франции и премьер Нидерландов обсудят план восстановления экономики ЕС

ПАРИЖ, 22 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон направится 23 июня в Гаагу для обсуждения с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте плана восстановления экономики ЕС после пандемии. Об этом сообщили в понедельник в Елисейском дворце.

"Поездка является продолжением многочисленных контактов и консультаций между президентом Франции и его коллегами с тем, чтобы выработать европейский ответ на кризис", - сказали в администрации Макрона. Подчеркнуто, что по прибытии в Гаагу у него пройдут переговоры с Рютте, а затем будет обед в рабочем формате.

Глава Евросовета Шарль Мишель по итогам видеоконференции лидеров стран ЕС 19 июня сообщил, что участники встречи не смогли принять решение по фонду восстановления экономики сообщества после пандемии объемом €750 млрд, а также по бюджетному плану ЕС на 2021-2027 гг. объемом €1,1 трлн. Нидерланды настаивают на сокращении бюджета и на привязке помощи по восстановлению экономики к определенным условиям, в частности, реформам пенсионных систем и систем налогообложения.

По итогам той видеоконференции Рютте призывал не торопиться с переговорами по вопросам восстановления экономики ЕС и семилетнему бюджету. По его мнению, ущерба не будет, даже если в ЕС не смогут достигнуть соглашения в середине июля на очном саммите.