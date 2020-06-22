40 грузовых поездов прибыли по проложенной после обрушения моста ж/д ветке в Мурманск

МУРМАНСК, 22 июня. /ТАСС/. Сорок грузовых поездов с углем, рудой и прочими грузами прибыло в Мурманск по проложенной после обрушения моста через реку Кола новой железнодорожной ветке. Ограничения на погрузку всех грузов в Мурманск сняты, сообщили в понедельник в ОАО "РЖД".

"С момента открытия движения на участке Выходной - блокпост 9 км - Мурманск в адреса грузополучателей Мурманского узла прибыло 40 поездов (по состоянию на 6:00 мск 22 июня 2020 г.), выгружено 1 708 вагонов, в том числе 1 338 вагонов угля, 180 вагонов удобрений, 78 - железной руды, 112 - прочих грузов", - сказано в сообщении.

В РЖД уточнили, что для обеспечения беспрерывной загрузки предприятий порта отменены все конвенционные ограничения по погрузке, в том числе по основной номенклатуре - углю, удобрениям и руде. До открытия движения в адрес грузополучателей мурманского узла на сети железных дорог было отставлено 106 грузовых поездов. Планируется, что до конца текущей недели все они прибудут к грузополучателям.

Строительство обходного участка пути от станции Выходной под Мурманском до блокпоста 9-й км длиной 5,7 км железнодорожники завершили с опережением сроков в ночь на 19 июня, в этот же день прерванное железнодорожное сообщение с Мурманском было восстановлено. Ранее сообщалось, что альтернативный путь заработает не позднее 23 июня, работы велись в круглосуточном режиме, было задействовано более 250 единиц строительной и автомобильной техники и более 1 тыс. человек. Уложено 5,7 км нового пути от станции Выходной до блокпоста 9 км, проведена модернизация железнодорожной инфраструктуры в городе Кола.

Железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском обрушился 1 июня при проведении ремонтных работ. В результате железнодорожное сообщение с Мурманском оказалось прервано. Компания РЖД ввела запрет на погрузку в составы, которые должны направляться в Мурманский транспортный узел. Пассажирские поезда ходят до станции Выходной, за исключением двух пар после 19 июня. До Мурманска со станции Выходной людей доставляют автобусами. С 24 июня все пассажирские поезда, по словам губернатора Чибиса, вновь будут ходить до Мурманска. Восстановить рухнувший мост планируется в октябре текущего года.