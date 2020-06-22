Голикова: открытие международных полетов будет происходить по принципу симметричности

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично, с учетом договоренностей России с другими странами, заявила в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе "Познер" на Первом канале.

"Мы очень внимательно следим за авиационными властями других стран. Как правило, у нас существуют такие симметричные договоренности о полетах, но каждая страна сейчас меряет себя исходя из как раз эпидситуации, и она для себя определяет те страны, которые благополучные или неблагополучные в эпидемическом плане, - сказала она. - Но уже сейчас у нас есть свои какие-то прикидки, которые мы делаем для себя, когда бы это могло быть. Но очевидно, что мы зависим от наших партнеров и здесь только симметричные решения".

Решение о полном закрытии регулярного и чартерного международного авиасообщения было принято 27 марта. Перевозчики согласно ему могли выполнять только вывозные рейсы для возвращения пассажиров домой.

С начала пандемии коронавируса в мире заразились более 8,9 млн человек, около 468 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 592 280 случаев заражения, выздоровели 344 416 человек, умерли 8 206. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.