Доля современных отраслей в торговле услугами Хайнаня за январь - май достигла 37%

ХАЙКОУ /Китай/, 22 июня. /ТАСС/. Доля активно развивающихся современных отраслей в объеме внешней торговли услугами южной китайской провинции Хайнань за январь - май текущего года достигла 37% - 2,3 млрд юаней (около $324 млн по текущему курсу). Как сообщает в понедельник газета " Хайнань жибао ", это на 10 процентных пунктов больше, чем в прошлом году. Речь идет о сферах телекоммуникации и информационных технологий, страхования, финансов, бизнеса, культуры и развлечений, технического обслуживания и прав на интеллектуальную собственность.

За первые пять месяцев общий объем экспорта и импорта услуг Хайнаня составил 6,2 млрд юаней (примерно $875 млн), и порядка 37% от этого объема относятся к указанным современным отраслям. В частности, значительный рост был отмечен в сфере деловых услуг, объем внешнеторговых операций которой составил 1 млрд юаней (порядка $149 млн), что на 97% больше, чем в прошлом году. Также увеличение этого показателя наблюдалось и в области телекоммуникации и информационных технологий, внешнеторговый оборот которой взлетел на 112,6%, до 410 млн юаней (около $58 млн).

Общий объем экспорта и импорта услуг южной китайской провинции Хайнань в I квартале 2020 года составил 3,24 млрд юаней (примерно $462 млн).

В рамках проекта правительства КНР по созданию зоны и порта свободной торговли на Хайнане Китай намерен создать здесь целостную и современную производственную систему, основывающуюся на преимуществах и особенностях этого тропического острова. В частности, власти КНР планируют сделать акцент на активном развитии туристической сферы, современной индустрии обслуживания и высокотехнологической отрасли.

Согласно программе, власти Китая к 2025 году планируют в целом завершить создание свободного порта на территории провинции Хайнань: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году свободный порт и его модель работы должны "стать более зрелыми": к этому времени на Хайнане должна быть также обеспечена свобода торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.