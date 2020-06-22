Nordwind начнет 1 июля полеты между Махачкалой в Санкт-Петербургом

МАХАЧКАЛА, 22 июня. /ТАСС/. Прямой регулярный авиарейс по маршруту Махачкала - Санкт-Петербург откроется 1 июля, рейсы будет выполнять авиакомпания Nordwind. Об этом сообщил в понедельник ТАСС помощник генерального директора махачкалинского аэропорта Мурад Шамсудинов.

"1 июля этого года авиакомпания Nordwind запускает прямой регулярный рейс по маршруту Махачкала - Санкт-Петербург. Рейс будет выполняться три раза в неделю на самолетах Boeing-737 с компоновкой салона, рассчитанной на 189 кресел", - сказал Шамсудинов.

По его словам, это будет второй прямой авиарейс по данному маршруту. "На сегодняшний день из Махачкалы в Санкт-Петербург авиакомпания "Победа" выполняет ежедневно по одному рейсу", - сообщил собеседник агентства.

Ранее гендиректор АО "Аэропорт "Махачкала" Арсен Пирмагомедов говорил ТАСС, что в этом году также прорабатывается вопрос запуска прямого авиасообщения в такие города, как Екатеринбург, Сочи, Волгоград, Ставрополь, Самара и Симферополь.

В 2019 году аэропорт Махачкалы впервые в своей истории обслужил рекордное количество пассажиров за год - свыше 1,5 млн человек, что на более чем 200 тыс. пассажиров больше по сравнению с показателем 2018 года.

Аэропорт Махачкалы - единственный в Дагестане, после реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году он с каждым годом улучшает основные показатели. Пропускная способность на внутренних рейсах составляет 200 пассажиров в час, на международных - 60. Из него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, а также в города Казахстана, Турции и ОАЭ.