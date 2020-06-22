Минкомсвязь предлагает продлить эксперимент по переводу информсистем госорганов в "облако"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь выступила с идеей о продлении эксперимента по переводу на единую "облачную" платформу информационных систем федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов до 30 декабря 2022 года. Об этом говорится в проекте постановления ведомства, опубликованном в понедельник на портале проектов нормативных актов.

Ранее предполагалось, что эксперимент пройдет с 30 августа 2019 года по 30 декабря 2020 года.

"Необходимость принятия указанных изменений обусловлена необходимостью выполнения положений концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных", - говорится в пояснительной записке проекта постановления.

Согласно проекту постановления, к эксперименту также будет привлечена Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В соответствии с положением о проведении эксперимента облачная платформа для органов власти будет предоставляться на основании госконтрактов. В ее инфраструктуру будут входить ресурсы, расположенные в России. Предусматривается, что находящаяся в "облаке" информация будет ежедневно копироваться на резервный материальный носитель, который будет храниться 30 дней.