Эксперты: российский рынок продолжит осторожную динамику торгов на текущей неделе

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС. Российский фондовый рынок на прошлой неделе удержался от существенного падения, однако динамика торгов в предстоящие пять дней останется осторожной, полагают опрошенные ТАСС эксперты.

Российский фондовый рынок на прошлой неделе остался выше ключевых среднесрочных поддержек на уровне 2 670 и 1 190 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно, однако для подтверждения настроя на среднесрочный рост индикаторам потребуется преодолеть июньские максимумы, расположенные у 2 835 и 1 306 пунктов соответственно, полагает аналитик "Велес капитал" Елена Кожухова.

На предстоящей неделе инвесторы будут сохранять осторожность. Негативное воздействие на рынки оказывают риски второй волны пандемии, "особенно усилившиеся после выхода тревожной статистики ВОЗ по заболеваемости за последние дни, а также ухудшение прогнозов по динамике восстановления мировой экономики", отметил инвестиционный стратег "БКС премьер" Александр Бахтин.

В свою очередь главный исполнительный директор "ВТБ капитал инвестиции" Владимир Потапов отметил, что несмотря на опасения инвесторов, на сегодняшний день в компании предполагают, что повторных закрытий экономик на уровне стран все же не повторится.

Рост рисковых активов поддерживался ожиданиями реализации инфраструктурного пакета администрации Дональда Трампа в размере $1 трлн, направленного на стимулирование американской экономики, а также поддержкой со стороны ФРС, предоставляющей рынкам очередные объемы ликвидности, добавил аналитик "Финам" Сергей Дроздов. Драйвером рынков сегодня выступает и ценовая конъюнктура в нефти выше $40, также отметил Александр Бахтин.

На что обратить внимание

На предстоящей неделе основное внимание стоит обратить на предварительные данные по деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы и США за июнь, которые будут опубликованы во вторник, отметила Елена Кожухова.

"Неприятные сюрпризы могут активизировать краткосрочных "медведей", так как именно на июнь приходится период окончательного снятия большинства карантинных ограничений", - пояснила она.

В среду, когда российский рынок будет закрыт, выйдут данные об изменении запасов сырой нефти в США за неделю от EIA, добавил Александр Бахтин. В четверг в США будет опубликована пересмотренная оценка ВВП за I квартал, а также динамика заказов на товары длительного пользования страны в мае.

Прогнозы по индексу Мосбиржи

По оценкам "БКС премьер" и "Фридом финанс", индекс Мосбиржи завершит неделю в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Доллар к рублю, по прогнозам экспертов, будет находиться в промежутке 69-71 руб.