Стартап "Роснано" стал эксклюзивным партнером германского производителя робототехники в РФ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Компания из инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) "Роснано" стала эксклюзивным российским партнером германского производителя роботов, предназначенных для диагностики неполадок на нефтепроводах, инженерных коммуникаций на электростанциях, а также для очистки водопроводных труб от накипи. Теперь соответствующие технические решения будут доступны отечественным заказчикам, сообщает пресс-служба "Роснано".

"Робототехнический стартап Tubot (входит в группу компаний "ТехноСпарк" при участии "Сигма.Новосибирск" из инвестсети ФИОП "Роснано") стал эксклюзивным представителем немецкого производителя внутритрубных роботов Inspector Systems в России. Одна из сфер применения такого рода техники - локализация проблемных участков трубы для последующего ремонта или замены. Протяженность магистральных трубопроводов в РФ составляет около 250 тыс. км, причем 80% из них эксплуатируется более 30 лет", - говорится в сообщении.

Названные роботизированные системы способны перемещаться внутри труб диаметром от 75 до 1,2 тыс. мм, преодолевая изгибы и сужения. Мировой рынок внутритрубной диагностики оценивается более чем в $20 млрд, на диагностику с помощью роботов приходится $1 млрд. По оценке аналитиков, в ближайшие семь лет среднегодовые темпы роста этого сегмента составят 17%.

Роботехнический стартап Tubot специализируется на внутритрубных роботах, в том числе ведет разработку робота для нефтезаполненных трубопроводов совместно с компаниями "Транснефть-Диаскан" и "Транснефть".

"Inspector Systems разрабатывает и производит внутритрубные роботизированные системы более 35 лет. Помимо трубопроводов нефтеперекачивающих станций они предназначены для жидкостного охлаждения ядерных реакторов, систем вентиляции небоскребов, диагностики инженерных коммуникаций на ТЭЦ/ГЭС, очистки водопроводных труб от накипи и грязи. Теперь все эти решения будут доступны для российских компаний", - приводятся в документе слова члена правления группы компаний "ТехноСпарк", гендиректора "Сигма.Новосибирск" Бориса Галкина.

Со своей стороны, гендиректор Inspector Systems Маркус Хитцель отметил, что применение внутритрубных роботов заменяет методы наружной диагностики трубопроводов и инженерных систем и тем самым позволяет сократить затраты на их ремонт и обслуживание. "В целом это помогает предотвращать аварии, человеческие жертвы и урон окружающей среде", - добавил Хитцель.

"Роснано" и ФИОП

АО "Роснано" создано в 2011 году в результате реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий.

Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет созданная в декабре 2013 года управляющая компания "Роснано", которую возглавляет Анатолий Чубайс. В настоящее время группа "Роснано" (АО "Роснано", УК "Роснано" и ФИОП) является частью системы российских институтов инновационного развития.