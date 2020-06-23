На Камчатке начал работу социальный проект по снижению цен на рыбу

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июня. /ТАСС/. Социальный проект "Доступная рыба" по продаже рыбопродукции с минимальной торговой наценкой начал работать на Камчатке по решению врио главы региона Владимира Солодова, сообщается во вторник на официальном сайте правительства Камчатки.

Ежегодно рыбаки полуострова обеспечивают более 30% общероссийского улова и около половины вылова лосося по всему дальневосточному бассейну, однако, цена рыбы в камчатских торговых сетях из-за высоких наценок не сильно отличается от стоимости продукции в западной части страны.

"Мы договорились с рыбопромышленными компаниями о том, что новые технические возможности - новые суда, новые заводы - позволяют сегодня осуществить такой проект для жителей. Скоро по акции появится и свежая красная рыба. Помимо этого, предприятия будут отпускать и другую свою продукцию по сниженным ценам", - приводятся в сообщении слова врио министра рыбного хозяйства Камчатского края Андрея Здетоветского.

По условиям акции стоимость килограмма филе минтая снижается с 250 до 180 рублей, филе кальмара - с 250 до 200 рублей. Доступные цены будут также у сельди, камбалы и лосося. Пока в акционной продаже только свежемороженая продукция, но в ближайшее время ожидается и свежая рыба.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в марте во время посещения Бурятии отметил, что уровень продовольственной безопасности на Дальнем Востоке необходимо повышать.

О запуске акции "Доступная рыба" Солодов заявил 11 июня в ходе программы "Прямой разговор с губернатором". Он заявил, что программа будет носить не одноразовый характер, а станет постоянной в течение всего рыболовного сезона.