Усадьбу купца Луки Беляева в Москве выставили на торги за 20 млн рублей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Победитель открытого столичного аукциона сможет приобрести бывшую усадьбу купца и владельца бумаго-ткацкой мануфактуры Луки Беляева площадью около 190 кв. м. Начальная цена лота составляет более 20 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.

"Предложенный лот имеет порядка 30% износа, что является показателем хорошего состояния помещений. Начальная цена составляет 20,4 млн рублей, или 107,4 тыс. рублей за кв. м. Бывшая усадьба купца Луки Беляева начала XX века не имеет статуса объекта культурного наследия, оборудовано всеми необходимыми коммуникациями и имеет высокую инвестиционную привлекательность с точки зрения расположения в нем офисного учреждения. Здание сохранило свой исторический облик и особенности одноэтажной застройки промышленного района тех лет", - говорится в сообщении.

Объект расположен на Электрозаводской улице, дом 35, строение 1, в пешей доступности от станции метро "Преображенская площадь". Прием заявок для участия в аукционе продлится до 15 июля, торги пройдут 23 июля.