МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Банк России в обозримом будущем не снизит ключевую ставку до нуля, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, выступая на онлайн-конференции "Ренессанс Капитала".

"У нас еще не нулевая ставка, совсем не нулевая. Мне кажется, что в обозримом будущем мы, наверно, к нулевой ключевой ставке не придем", - сказал он.

Банк России 19 июня впервые с 2015 года понизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт (п.п.) - до 4,5% годовых, что является историческим минимумом для данного инструмента денежно-кредитной политики. Решение было принято на фоне более сильного, чем ожидалось воздействия дезинфляционных факторов.

При этом Банк России сохранил прогноз по динамике ВВП РФ, показатель в 2020 году может снизиться на 4-6%, а в 2021-2022 годах продолжится восстановительный рост российской экономики.