РЖД в начале июля возобновит движение поездов в Калининград

КАЛИНИНГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Движение пассажирских поездов с основной территории России в Калининградскую область, приостановленное из-за пандемии коронавируса с 6 апреля, возобновится в начале июля. Об этом журналистам сообщил во вторник руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

"Минтранс РФ согласовал возобновление [пассажирского железнодорожного] сообщения, и РЖД в первых числах июля должны приступить к выполнению рейсов транзитных поездов из Калининграда до Москвы и Санкт-Петербурга", - сказал Лысков, добавив, что сейчас проводится согласование графиков движения поездов с Литвой и Белоруссией, через территории которых проходит транзит.

РЖД с 6 апреля отменили поезда, следующие транзитом по территории Белоруссии и Литвы в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга. Губернатор области Антон Алиханов обращался в Минтранс РФ с просьбой рассмотреть возможность восстановления их движения.

Калининградская область отделена от основной территории страны границами стран Евросоюза. Главными воротами региона сейчас остается аэропорт Храброво.

По данным регионального оперативного штаба на 23 июня, в области зафиксировано 2 348 случаев заражения коронавирусом, в том числе 27 - за прошедшие сутки. Вылечились 1 300 пациентов, 38 человек умерли, остаются под медицинским наблюдением 5 043 человека, в том числе 89 - в условиях обсерватора.