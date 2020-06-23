Своими глазами: как крупные онлайн-ритейлеры используют стримы для увеличения продаж

Этой весной на сайтах некоторых крупных российских рителейров появилась возможность взглянуть на товар "своими глазами" - через видеотрансляцию. Покупатель с помощью специальной кнопки на странице понравившегося товара может в один клик попросить продавца запустить стрим, во время которого консультант не только ответит на вопросы, но и в реальном времени покажет продукт с разных ракурсов с помощью камеры своего смартфона. При этом трансляция записывается и сохраняется в чате с продавцом, так что ее в любой момент можно пересмотреть. Все это доступно благодаря новому сервису Eyezon - он был запущен относительно недавно, но уже привлек внимание некоторых популярных российских магазинов. Один из них - "М.Видео": кнопка Eyezon уже работает на сайтах ритейлера в Москве, Санкт-Петербурге и в некоторых других городах.

ТАСС поговорил с представителями "М.Видео", а также 12storeez и DeLonghi, на сайте которых кнопка тоже работает уже несколько месяцев, чтобы выяснить, как стриминг повлиял на продажи этих сетей, как на новые возможности отреагировали покупатели - и есть ли у этой технологии будущее в продажах.

Единый ритейл

Для "М.Видео" интеграция Eyezon стала частью модели ONE RETAIL, которую компания развивает в последние годы. Ее суть в том, чтобы создать для покупателей единое сервисное пространство и предоставить им одинаковый пользовательский опыт во всех своих точках. В эту модель укладывается, например, функция онлайн-заказов товаров в определенном магазине или возможность оплатить покупку в зале через приложение, а не в кассе. Продавцы сети уже достаточно давно используют смартфоны со специальным ПО, чтобы помогать покупателям с выбором и готовить для них персонализированные предложения. Поэтому видеоконсультации, по сути, стали для "М.Видео" дополнительной возможностью повысить уровень своего сервиса, увеличить лояльность покупателей и стать к ним чуть ближе.

Все видеотрансляции в "М.Видео" проводят через Eyezon. На страницы сайтов и в мобильное приложение сети интегрирован специальный скрипт - для клиентов он выглядит как кнопка "Посмотреть вживую". Пользователь может нажать на нее и задать в появившемся окне вопрос, после чего к трансляции из торгового зала одного из магазинов подключится продавец, продемонстрирует товар при помощи камеры своего смартфона, ответит на возникшие вопросы или в реальном времени сравнит похожие модели. Примечательно, что клиент может задавать вопросы как текстом, так и голосом, включив микрофон, а консультант - идентифицировать покупателя по его бонусной карте, уточнить наличие нужной модели в определенном магазине и сравнить цену на нее с другими предложениями на рынке.

Похожей стратегии придерживаются и в DeLonghi: там считают, что прежде чем приобрести любой товар, клиент должен посмотреть его в действии. Поэтому у компании есть сотни точек для демонстрации кофемашин по всей России. Однако в связи с пандемией коронавируса проводить офлайн-консультации стало невозможно - и в этом смысле Eyezon стал для DeLonghi возможностью сохранить прямое общение с клиентом - просто перевести его в онлайн.