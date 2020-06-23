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Пандемия коронавируса нового типа

В ЦБ Испании заявили, что ВВП страны может сократиться почти на 22% во втором квартале

Правительство страны ранее высказывало мнение, что экономический спад в 2020 году составит 9,2% из-за последствий пандемии

МАДРИД, 23 июня. /ТАСС/. Банк Испании (центробанк) полагает, что ВВП страны может сократиться во втором квартале текущего года почти на 22% из-за последствий пандемии коронавируса. Такой прогноз опубликован во вторник в пресс-релизе ЦБ.

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"Согласно последним оценкам, сделанным Банком Испании, это сокращение может составить от 16% до 21,8% за квартал", - говорится в документе. "Предварительная оценка Национального института статистики показывает, что ВВП сократился на 5,2% за первые три месяца этого года", - добавили в ЦБ.

Правительство Испании ранее высказывало мнение, что экономический спад в текущем году составит 9,2% из-за последствий пандемии. Уровень безработицы может достигнуть 19%.

С начала распространения коронавируса в королевстве было выявлено более 246,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 28,3 тыс. пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня.

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