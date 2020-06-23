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Набиуллина: ЦБ может снижать ставку без риска обесценения зарплат и сбережений

Ранее Банк России снизил ключевую ставку до 4,5% годовых
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Банк России, благодаря опыту прошлых лет, имеет возможность более решительно смягчать денежно-кредитную политику без рисков обесценения зарплат и сбережений граждан, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

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"Благодаря итогам прошлых лет, доверию бизнеса и населения к ценовой стабильности, у нас есть сейчас возможность делать такие шаги без риска "инфляционной спирали". То есть мягкая денежно-кредитная политика не обернется обесценением зарплат и сбережений наших граждан, а будет способствовать поддержанию инфляции вблизи нашей цели в 4%", - сказала Набиуллина.

19 июня ЦБ снизил ключевую ставку до 4,5% с 5,5% годовых, обновив ее исторический минимум.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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