"Россети" сэкономили 7,2 млрд рублей на снижении потерь электроэнергии из-за цифровизации

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Группа "Россети" смогла снизить потери за 2019 год на 3,2 млрд кВт ч или 7,2 млрд рублей за счет цифровой трансформации электросетевого комплекса. Об этом говорится в Telegram-канале "Россетей".

"С 2016 года "Россети" снизили потери более чем на 1 п.п. За 2019 год экономия составила 3,2 млрд кВт ч или 7,2 млрд рублей. Это сопоставимо с ежемесячным потреблением двух крупных алюминиевых заводов. В том числе сэкономлено 1,47 млрд кВт ч или 3,31 млрд рублей за счет снижения потерь в сетях 0,4-20 кВ, к которым подключены СНТ, бытовые потребители, малый и средний бизнес", - говорится в сообщении.

"Россети" среди ключевых инструментов управления потерями выделяет в том числе внедрение "умных" счетчиков и онлайн-мониторинг потребления, оптимизацию режимов работы схемы сети, выявление безучетного и бездоговорного потребления.

Наименьшие потери зафиксированы в компаниях "Россети Тюмень", "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Волга" и "Россети Северо-Запад". Группа рассчитывает снизить потери к 2030 году до 7,34%.

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в частности, на дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион". Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.