ТАСС, 23 июня. "Аэрофлот" возобновит субсидируемые рейсы из Симферополя в Сочи с 1 августа, об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Кроме того, перевозчик возобновил продажу билетов на субсидируемые рейсы в Калининград, Симферополь и на Дальний Восток.

Уточняется, что льготные тарифы на собственные и рейсы дочерних авиакомпаний группы "Аэрофлот" действуют до 31 декабря 2020 года на прямые рейсы в экономическом классе по указанным направлениям.

Воспользоваться субсидированными тарифами могут россияне в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин - 55 лет), инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также многодетные семьи.