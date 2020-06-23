Госдума приняла к сведению отчет Банка России за 2019 год

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госдума проголосовала за принятие к сведению годового отчета Банка России за 2019 год. Отчет представила депутатам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Ранее три комитета Госдумы - по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике - рекомендовали нижней палате парламента принять отчет к сведению.

В тексте постановления о принятии документа к сведению содержится рекомендация ЦБ "активнее применять регуляторные меры для сохранения банковским сектором Российской Федерации потенциала роста кредитования организаций реального сектора экономики и ипотечных заемщиков в целях смягчения негативного влияния последствий пандемии [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 на все сферы экономической деятельности РФ".

Депутаты советуют Банку России "продолжить работу по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, повышению темпов роста их кредитования: смягчить требования к заемщикам, скорректировать ценовые условия кредитования".

Развитие цифровизации

Кроме того, депутаты рекомендуют ЦБ продолжить работу по предоставлению дистанционного доступа к банковским услугам жителям населенных пунктов независимо от численности их населения, и в условиях угрозы возникновения новых пандемий развивать практику безналичных платежей и дистанционных каналов банковского обслуживания, "уделяя особое внимание безопасности и удобству таких операций". Госдума рекомендует ЦБ продолжить развитие цифровизации финансового сектора экономики, в том числе ради "сокращения издержек на формирование отчетности, создание условий для формирования и хранения документов в электронных архивах".

В заключении, подписанном комитетами Госдумы по бюджету и налогам и по финансовому рынку, отмечается, что денежно-кредитная политика в 2019 году была "более консервативной, чем стимулирующей" ."Результаты проводимой политики инфляционного таргетирования следует оценить как удовлетворительные: инфляция была под контролем, однако оказалась ниже целевого уровня", - указывается в документе.

Борьба с отмыванием денег

Работу ЦБ в области противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма депутаты считают эффективной. "Благодаря целенаправленным действиям Банка России в 2019 году объемы вывода денежных средств по сомнительным основаниям уменьшились до исторически низкого уровня - 63,5 млрд рублей, а объемы обналичивания средств сократились в 1,9 раза", - говорится в заключении.

Депутаты "особо отмечают, что Банк России третий год демонстрирует убыток по итогам года". Так, в 2019 году убыток ЦБ составил 182,6 млрд рублей в связи с перечислением в федеральный бюджет доходов за 2018 год, полученных от участия в капитале Сбербанка, и сокращением положительной переоценки ценных бумаг иностранных эмитентов по справедливой стоимости.

Комитеты рекомендуют в годовой отчет 2020 года включить "детальный анализ ситуации и оценку эффективности мер, принятых регулятором по поддержке кредитования всех видов бизнеса, поддержке кредитования физлиц и ипотечного кредитования", по противодействию росту неплатежей и ухудшению кредитоспособности бизнеса и населения, по поддержке "потенциала финансового сектора по предоставлению ресурсов экономике", по снижению регуляторной нагрузки на финансовые организации и акционерные общества, отмечается в заключении.