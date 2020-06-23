Госдума проголосовала за продление полномочий Тулина в качестве члена совета директоров ЦБ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госдума проголосовала за продление полномочий первого зампредседателя Центрального банка РФ Дмитрия Тулина в качестве члена совета директоров Банка России.

Кандидатуру Тулина представила депутатам глава регулятора Эльвира Набиуллина. Срок его полномочий как члена совета директоров ЦБ истек 15 июня.

10 июня комитет нижней палаты парламента по финансовому рынку рекомендовал Госдуме проголосовать за это назначение. Дмитрий Тулин является первым зампредседателя ЦБ с января 2015 года.

Госдума в соответствии с нормами закона о Центральном банке назначает членов совета директоров Банка России из числа кандидатов, представленных ЦБ и согласованных с президентом РФ. Срок полномочий члена совета директоров ЦБ составляет пять лет.