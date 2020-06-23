Госдума одобрила в I чтении снятие ограничений сроков принятия законов в Бюджетном кодексе

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, снимающий прописанные в Бюджетном кодексе РФ ограничения по принятию поправок в налоговое и бюджетное законодательство, увязанные со сроками внесения проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и трехлетний плановый период, а также предусматривающий меры по поддержке региональных бюджетов и корректировку использования ФНБ. Документ был инициирован правительством РФ.

Согласно действующим нормам Бюджетного кодекса, законы, меняющие налоговое законодательство или регулирующие бюджетные правоотношения, которые приведут к изменению доходов бюджета, должны быть приняты до дня внесения в Госдуму бюджета на трехлетку. Таким образом, все налоговые и бюджетные законы, которые вступят в силу в текущем году, должны быть внесены не позднее 1 октября предшествующего года (до 1 октября в Госдуму вносится очередной проект трехлетнего федерального бюджета). Законопроект признает эти статьи утратившими силу. Кроме того, предусматривается, что бюджетный прогноз вносится в Госдуму вместе с проектом бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Бюджетный кодекс дополняется новыми основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения в федеральный бюджет. Таким основанием будет возможность перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию гособоронзаказа в целях обеспечения госпрограммы вооружения в соответствии с законами, решениями президента и правительства РФ, а также решениями госзаказчиков в случаях, установленных правительством РФ. Еще одним основанием станет перераспределение средств для госзакупок (при осуществлении централизованной закупки).

В систему налоговых доходов бюджетов субъектов РФ войдут доходы от акцизов на виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло (они будут зачисляться по нормативу 100%). С 1 июля 2020 года дифференцированные нормативы распределения региональной доли акцизов на средние дистилляты между субъектами РФ будут утверждаться в федеральном бюджете.

Уточняется порядок использования ФНБ для покрытия дефицита

Документ исключает из Бюджетного кодекса положения о Фонде развития, а также корректирует порядок уточнения общего объема расходов федерального бюджета на текущий финансовый год и возможность использования Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия дефицита. В частности, правительство наделяется правом, в случае превышения базовой цены на нефть над средним за отчетный календарный месяц уровнем цены нефти марки Urals, использовать, начиная с текущего месяца, средства ФНБ на цели, предусмотренные Бюджетным кодексом, сверх объема, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете. Также документ исключает возможность увеличения общего объема расходов федерального бюджета на сумму уменьшения доходов от управления средствами ФНБ, для приведения в соответствие с расчетом предельного объема расходов, установленного Бюджетным кодексом.

Также устанавливается, что в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) не включаются объекты недвижимого имущества, в отношении которых предусматривается предоставление бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) с последующим выкупом указанного объекта в собственность лизингополучателя. С 1,5 млрд до 3 млрд рублей увеличивается порог стоимости объекта госсобственности, в отношении которого решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций принимается в форме нормативного правового акта правительства РФ.

Соглашения о субсидиях

Документом предусматривается возможность заключения долгосрочных соглашений о предоставлении субсидий некоммерческим организациям (кроме госкорпораций) на срок, превышающий период бюджетного планирования, а также вводятся обязательные условия предоставления субсидий, предоставляемых юрлицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физлицам. Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, аналогичные положения уже действуют в отношении коммерческих компаний. "Благодаря этим изменениям будут созданы дополнительные условия для реализации нацпроектов, поскольку НКО смогут более эффективно использовать бюджетные средства и планировать свою деятельность на годы вперед, а граждане получат доступные и качественные услуги в социальной сфере", - сказал Володин.

Законопроект предусматривает осуществление участниками бюджетного процесса операций при исполнении договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) других объектов недвижимости путем зачисления средств на счета эскроу, открытые в уполномоченном банке в сфере жилищного строительства.

"С 1 июля 2019 года использование счетов эскроу стало единственно возможным механизмом привлечения средств для долевого строительства. Однако у регионов и муниципальных образований в настоящее время нет возможности работать с этим видом банковских услуг, - сказал председатель Госдумы. - После принятия поправок в Бюджетный кодекс они смогут перечислять бюджетные деньги на счета эскроу в один из уполномоченных банков для расселения аварийных домов и обеспечения квартирами нуждающихся граждан. Это позволит эффективнее решать жилищные вопросы и создавать новые рабочие места в регионах, а также станет стимулом для развития строительной отрасли в целом".

По словам председателя Госдумы, "принимаемый законопроект - это часть работы Госдумы и правительства РФ по поддержке региональных бюджетов и запуску дополнительных механизмов преодоления региональными экономиками негативных последствий пандемии коронавируса".