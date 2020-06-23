Госдума приняла в I чтении проект о расширении состава совета директоров Корпорации МСП

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник в первом чтении законопроект, который расширяет состав совета директоров Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) с 11 до 12 представителей. Соответствующие поправки вносятся в ст. 252 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ".

Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, акционерами корпорации являются РФ в лице Росимущества (70,6% акций) и ВЭБ.РФ (29,4%), совет директоров формируется правительством РФ. ВЭБ.РФ неоднократно инициировала вопрос рассмотрения возможности увеличения количества своих представителей в составе совета директоров корпорации. На законодательном уровне в 2019 году увеличение численного состава совета директоров (наблюдательного совета) реализовано в отношении государственной корпорации "Ростех".

"Таким образом, с учетом сложившейся практики формирования коллегиального исполнительного органа управления - совета директоров (наблюдательного совета) Минэкономразвития России разработан проект федерального закона <…> в части изменения количественного состава совета директоров [Корпорации МСП], <…> предусматривающий увеличение количества членов совета директоров общества до 12", - отмечается в записке.

Корпорация МСП создана в июне 2015 года в соответствии с указом президента РФ, выступает системным интегратором инструментов поддержки малых и средних предприятий.