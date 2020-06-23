В Москве около 150 тыс. человек вернулись к работе с 23 июня

МОСКВА, 23 июня./ТАСС/. Почти все экономические сферы в Москве работают без ограничений. Как рассказал во вторник на брифинге информационного центра о коронавирусе (ИЦК) заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов, около 150 тыс. человек с 23 июня вернулись к работе в столице.

"Сегодня вышло на работу около 150 тыс. человек. Это говорит о том, что практически все экономические сферы города Москвы теперь работают без каких-либо ограничений. При этом все понимают формат работы и правила, которые установлены Роспотребнадзором", - сказал Ефимов.

Он добавил, что требования Роспотребнадзора необходимы для поддержания эпидемиологической ситуации в городе.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 23 июня в столице вновь открываются кафе и рестораны, работавшие только в режиме доставки и навынос, а также спортзалы и бассейны.

В Москве за время эпидемии было выявлено 216 095 случаев заражения, из них 1 081 - за последние сутки. Выздоровели 139 248 человек, умерли 3 643. Число выздоровевших за сутки вновь превысило количество заразившихся и составило 2 578 человек.