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Госдума отменила правительственный час с министром труда и соцзащиты

Антон Котяков должен был выступить 8 июля

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли постановление об отмене правительственного часа с участием министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова, который был запланирован на 8 июля.

Проект постановления внес на рассмотрение депутатов комитет Госдумы по контролю и регламенту. Изменения вносятся в план проведения правчасов в ходе весенней сессии 2020 года. Глава Минтруда должен был выступить 8 июля с докладом на тему "О ходе реализации послания президента РФ Федеральному собранию РФ и мерах социальной поддержки граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции".

Изначально правчас с Котяковым был запланирован на 24 июня, однако депутаты перенесли его на июль в связи с указом президента РФ Владимира Путина об объявлении 24 июня нерабочим днем и проведении военного парада и артиллерийского салюта в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКотяков, Антон Олегович
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