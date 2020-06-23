США хотят построить АЭС в Польше

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Вашингтон стремится подписать с Варшавой соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики, а также реализовать контракт на строительство крупной АЭС в Польше. Об этом заявила во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном предстоящему визиту президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон, представитель администрации США высокого ранга.

"Мы стремимся заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере мирного использования ядерной энергии, которое позволит Польше быстро двигаться в строительстве крупной атомной электростанции, применяющей американскую технологию <...>", - сказала представитель исполнительной ветви власти США.

Как она при этом подчеркнула, в настоящее время американская правительственная Финансовая корпорация по международному развитию работает над тем, чтобы отменить действующий в США запрет на ее участие в реализации ядерных проектов в других странах, "чтобы содействовать запуску того, что способно стать столетием или даже больше атомного сотрудничества" между Вашингтоном и Варшавой. США хотят стать надежным партнером Польши в области "мирного использования атомной энергии", добавила представитель американской администрации.

В минувшем ноябре представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский сообщил, что Варшава планирует решить вопрос финансирования создания первой атомной электростанции в стране в 2020 году. График властей Польши предусматривает пуск первого реактора в 2033 году.

Польша планирует построить в течение 20 лет шесть ядерных энергоблоков. В качестве потенциального поставщика технологий республика рассматривает США, Японию и Южную Корею. Варшава ищет партнера, который вложит в этот проект собственный капитал на уровне 49% и будет участвовать в его реализации от начала и до конца.